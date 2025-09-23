Icon Menü
Lauingen

Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Lauingen zusammen

Ein 35-Jähriger übersieht nach Angaben der Polizei, dass ein 30-Jähriger Vorfahrt hat.
    Zwei Autos sind am Montag in Lauingen zusammengestoßen.
    Zwei Autos sind am Montag in Lauingen zusammengestoßen. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Am 22.09.2025 ereignete sich In Lauingen sind am Montag im Einmündungsbereich Adalbert-Stifter-Straße/Schlesier Straße zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Wagen die Adalbert-Stifter-Straße in östlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Schlesierstraße übersah er laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen, der mit seinem Pkw aus der Schlesier Straße auf die Adalbert-Stifter-Straße abbog.

    Die beiden Autofahrer bleiben unverletzt

    Die Autos stießen zusammen und wurden dabei leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Die beiden Männer blieben unverletzt.

    Unfallverursacher muss mit Bußgeld rechnen

    Der 35-jährige Unfallverursacher muss nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

