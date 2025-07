In Höchstädt führt die Missachtung der Vorfahrt zu einem Verkehrsunfall

In Höchstädt hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet, in den zwei Autos verwickelt waren. Die Beteiligten blieben unverletzt. Gegen 13 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Ellimahdstraße in westliche Fahrtrichtung und wollte an der Einmündung zur Donauwörther Straße nach links abbiegen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines 59-Jährigen, der in Richtung Donauwörth fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 59-Jährige muss mit einem Bußgeld rechnen

Der Unfall führte zu einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, so die Schätzungen der Polizei. Die 59-jährige Unfallverursacherin muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)