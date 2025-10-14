Wo es im Landkreis Dillingen besonders viele Wildunfälle gibt

Im Herbst sind viele Autofahrer in der Dämmerung unterwegs – genau dann, wenn auch Rehe und andere Wildtiere sehr aktiv sind. Die Kreisjägervereinigung Dillingen erklärt in einer Pressemitteilung: „Mit dem Ende der Sommerzeit und der bevorstehenden Umstellung auf die Winterzeit Ende Oktober steigt die Gefahr von Wildunfällen in unseren Landkreisen. Durch die veränderten Lichtverhältnisse fallen die Hauptverkehrszeiten nun in die Dämmerungsstunden – genau dann, wenn Rehe, Wildschweine und anderes Wild besonders aktiv sind.“ Diese zeitliche Überschneidung führe erfahrungsgemäß zu einem deutlichen Anstieg der Kollisionen auf den Straßen der Region.

Schon im vergangenen Herbst habe sich dieses Bild deutlich gezeigt, so die Kreisjägervereinigung. „Mehrere Rehe und ein Fuchs kamen auf den Straßen zwischen Eppisburg und Binswangen, bei Gundelfingen sowie auf der Verbindung Biberbach–Wertingen ums Leben. Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Euro-Bereich. Besonders tragisch war ein Unfall nahe Wertingen, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte. Der junge Mann wurde verletzt, das Tier verendete an der Unfallstelle.“

Wildunfälle auf der Straße zwischen Eppisburg und Binswangen

Der Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen, Gunther Hetz, hat dazu einige statistische Zahlen parat. So hatte es 2024 insgesamt 670 Wildunfälle im Landkreis gegeben, bei denen sieben Menschen verletzt wurden. Zum Vergleich: 2023 waren es 700 Wildunfälle mit fünf Verletzten. Der Polizeisprecher und seine Kollegen haben sich die verschiedenen Bereiche des Landkreises genau angesehen und ziehen folgendes Fazit: Im Bereich der Polizeistation Wertingen kam es zu den meisten Wildunfällen. Im vergangenen Jahr waren es 82. Rund um Dillingen wurden 65 Zusammenstöße mit Rehen und Co. gemeldet, im Bereich Lauingen waren es 61.

Laut Hetz prallen die Autofahrer mit ihren Wagen meist mit Rehen oder anderem Rotwild zusammen. Dies sei im vergangenen Jahr bei 434 Unfällen der Fall gewesen. Hinzu kommen Kollisionen mit Hasen (85), Füchsen (65), Dachsen (39), Greifvögeln (26), Schwarzwild (11) oder sonstigen Wildtieren (10), wie etwa dem Biber.

Gerade in den Wochen nach der Zeitumstellung häufen sich die Wildunfälle

Andreas Brandl von der Kreisjägervereinigung Dillingen (KJV) erklärt in diesem Zusammenhang: „Gerade in den Wochen nach der Zeitumstellung häufen sich die Wildunfälle. Viele Autofahrer unterschätzen, wie sehr sich die Dämmerungszeiten mit dem Berufsverkehr überschneiden.“ Die Tiere hielten sich an ihren natürlichen Rhythmus, während der Mensch durch die Uhrumstellung zu neuen Zeiten unterwegs sei. „Rehe wechseln häufig an denselben Stellen, die sie seit Jahren nutzen. Deshalb ist es besonders wichtig, auf bekannten Wildwechseln vorsichtig zu fahren“, so Brandl weiter.

Zusätzlich erschweren Nebel, Regen und Laub die Sicht in dieser Jahreszeit. Wer morgens oder abends auf den Landstraßen rund um Dillingen und Wertingen unterwegs ist, sollte deshalb besonders aufmerksam und bremsbereit fahren, so der Appell der Jäger. Fachleute raten dazu, die Geschwindigkeit zu reduzieren – vor allem an Waldrändern, auf Feldwegen oder in unübersichtlichen Kurven. Taucht ein Reh im Scheinwerferlicht auf, sollte man bremsen, das Lenkrad gerade halten und riskante Ausweichmanöver vermeiden, da diese häufig zu schweren Unfällen führen. Außerdem gilt: Rehe sind selten allein unterwegs – folgt eines, kann das nächste schon wenige Sekunden später die Straße queren.

Der Blick auf die Unfallstatistik zeige, dass sich die Zahl der Wildunfälle im Landkreis Dillingen und im Raum Wertingen nach der Zeitumstellung regelmäßig erhöht, so die Kreisjägervereinigung. „Jeder Zusammenstoß ist ein Risiko für Mensch und Tier. Mit vorausschauendem Fahren kann man viel dazu beitragen, solche Unfälle zu vermeiden“, betont Andreas Brandl. „Mit der anstehenden Zeitumstellung lohnt sich daher ein besonders wachsamer Blick auf die Straßen – nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern auch zum Schutz des heimischen Wilds.“

Komme es dennoch zu einem Zusammenstoß, ist die Unfallstelle zu sichern und die Polizei zu verständigen. Der zuständige Jagdpächter kümmere sich anschließend um verletztes oder verendetes Wild, so die KJV. Polizeisprecher Hetz fügt an, dass hohe Strafen drohen, sollte ein Wildunfall nicht gemeldet werden. Macht sich ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Reh einfach aus dem Staub, drohen hohe Strafen. Wenn das Tier deswegen qualvoll sterben müsse, greifen laut Hetz die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und es drohen hohe Geldstrafen oder sogar bis zu drei Jahren Haft. Wer ein angefahrenes Wildtier einfach auf der Straße liegen lässt, macht sich des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr schuldig. Wie Hetz erklärt, stehen dabei bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug im Raum. (mit Christoph Biebel)