VR-Bank Donau-Mindel meldet Wachstumsraten in allen Geschäftsfeldern

Bei der jüngsten Vertreterversammlung hat die VR-Bank Donau-Mindel laut Pressemitteilung positive Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Die Mitglieder der Genossenschaftsbank werden durch eine Dividende von 3,0 Prozent am Erfolg beteiligt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet, während Josef Negele nach fast zwei Jahrzehnten im Vorstand feierlich verabschiedet wurde.

Das höchste Gremium der Genossenschaftsbank traf sich in diesem Jahr im Dillinger Stadtsaa, wo der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Stempfle die rund 250 Anwesenden souverän durch den Abend führte. Nach Grußworten des Dillinger Oberbürgermeisters Frank Kunz und des Dillinger Landrats Markus Müller blickte im Vorstandsbericht der Vorstandsvorsitzende Alexander Jall auf die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Neben Wachstumsraten in allen Geschäftsfeldern konnte „mit einem operativen Ergebnis von über einem Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme das Ergebnis des Vorjahres deutlich gesteigert werden“, wie Jall erläuterte. Beim Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr prognostiziert die Bank ein mindestens konstant bleibendes Ergebnis.

Eigenkapital wächst um 9,9 Prozent auf 280 Millionen Euro

Ebenfalls positiv hob Jall den weiteren Ausbau des Eigenkapitals hervor, das bilanziell um 9,9 Prozent auf 280 Millionen Euro zulegte, während das erwirtschaftete versteuerte Eigenkapital nunmehr bei gut 270 Millionen Euro liegt. Geradezu eine Schallmauer durchbrach die VR-Bank Donau-Mindel beim betreuten Kundenvolumen, das auf erstmals über 5 Milliarden Euro kletterte. Die von der Vertreterversammlung beschlossene Dividende in Höhe von 3,0 Prozent bestätige den Vorjahreswert und zeuge von der Konstanz des Geschäftserfolgs.

Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter honorierten die vorgelegten Zahlen und erteilten dem Vorstand und dem Aufsichtsrat jeweils einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024. In seinem Prüfungsbericht hatte Oberrevisor Markus Stetter vom Genossenschaftsverband Bayern keine Mängel zu beanstanden.

Mit Kontinuität geht der Aufsichtsrat der VR-Bank Donau-Mindel eG in die Zukunft. Einstimmig wurden die Mitglieder Mirjam Steiner (Syrgenstein), Erwin Ehnle (Holzheim) und Thomas Geißler (Glött) in der von Vorstand Matthias Vogel durchgeführten Wahl wiedergewählt.

Am Ende der Veranstaltung stand die offizielle Verabschiedung von Vorstand Josef Negele an, der Ende Mai nach fast zwei Jahrzehnten im Vorstand planmäßig in den Ruhestand ausgeschieden ist. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde er mit der Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbands Bayern ausgezeichnet. Für den Verband übernahm Janis Eitner, Bereichsleiter Mitgliederentwicklung und Kommunikation, gemeinsam mit Aufsichtsratsvorsitzendem Stempfle die Ehrung. Thomas Wagner (Holzheim) brachte in einem kurzweiligen Wortbeitrag seine Wertschätzung aus Kundensicht zum Ausdruck. Für die VR-Bank würdigte Aufsichtsratsmitglied Thomas Geißler die Verdienste des ausscheidenden Vorstandsmitglieds: „Josef Negele hat den erfolgreichen Weg dieser Bank mit seiner verbindlichen, anpackenden und offenen Art entscheidend geprägt.“ Der Geehrte verabschiedete sich mit emotionalen Worten.

16 Geschäftsstellen und sieben weitere SB-Stellen

Begleitet wurde die Vertreterversammlung durch ein Ensemble der Donau-Realschule Lauingen sowie die Band China Room im Anschluss an die Verabschiedung. Die VR-Bank Donau-Mindel betreibt in den Landkreisen Dillingen und Günzburg 16 Geschäftsstellen und sieben weiteren Selbstbedienungs-Stellen. Bei der Bank mit ihren etwa 72.400 Kunden und Kundinnen arbeiten gegenwärtig 301 Mitarbeitende. (AZ)