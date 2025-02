Wähler im Kreis Dillingen: „Viele sind erleichtert, wenn der Wahlkampf vorbei ist“

Der Countdown zur Bundestagswahl läuft. Nur drei Tage sind es noch bis zur Abstimmung, am Sonntag wird gewählt. Und für viele Menschen war dies in seiner Kürze der spannendste Bundestagswahlkampf aller Zeiten. In Talkshows werben Kanzlerkandidaten um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen dürften aber auch froh sein, wenn endlich gewählt ist und eine neue Regierung gebildet wird. Wir haben dazu Passanten in der Dillinger Innenstadt befragt.

