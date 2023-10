Bürgermeisterwahl in Höchstädt: CSU stellt einen Gegenkandidaten

Kurz vor Fristende platzt die Bombe. Die Höchstädter CSU hat am Dienstagabend im Schlosscafé einen Bürgermeisterkandidaten nominiert - einstimmig.

Es liegt Spannung in der Luft. Das Höchstädter Schlosscafé ist am Dienstagabend gut besucht. Die Höchstädter CSU hat geladen - zur offiziellen Nominierungsversammlung eines Bürgermeisterkandidaten - oder einer Kandidatin für die Wahl am 3. Dezember. Nicht nur Mitglieder und Parteifreunde sind da, auch die Bürgermeister aus Blindheim, Jürgen Frank, und Schwenningen, Johannes Ebermayer, sind gekommen sowie Vertreter aus benachbarten CSU-Ortsverbänden. Sie alle sind neugierig - zumindest diejenigen, die es bisher nicht wussten.

Rund zwei Wochen hat die Höchstädter Partei das Geheimnis gut gehütet. Wer ist der oder die Kandidatin, die bei der Wahl am 3. Dezember Amtsinhaber Gerrit Maneth herausfordern will? Einige Namen sind in den vergangenen Tagen immer wieder gefallen, die Gerüchteküche hat kräftig in der Donaustadt gebrodelt. Und Ortsvorsitzender Thomas Häußler macht es bis zur letzten Sekunde spannend.

Seit 21 Jahren schon im Stadtrat Höchstädt aktiv

Pünktlich um 20 Uhr eröffnet er die Versammlung. Er nutzt die Gelegenheit, um erst offiziell Manuel Knoll für den Einzug in den Landtag zu gratulieren. Knoll selbst ist am Abend verhindert. Aber, das sagt Häußler schmunzelnd: Gekommen sind an diesem Abend alle wegen einer anderen Person.

Stephan Karg (links) und Ortsvorsitzender Thomas Häußler. Foto: Simone Fritzmeier

Und es ist: Stephan Karg. Tosender Applaus bricht aus. Der amtierende Zweite Bürgermeister der Stadt Höchstädt stellt sich zur Wahl. Er wird am Abend einstimmig vom Ortsverband nominiert. Er tritt in rund sieben Wochen gegen Gerrit Maneth an. Karg: "Ich habe die Entscheidung ohne Druck und frei getroffen. Ich möchte es wagen." Seit 21 Jahren ist Karg Mitglied im Stadtrat, seit 2014 Zweiter Bürgermeister. Der 52-Jährige stellt sich, seine Ambitionen und Ziele vor. Dabei ist sein Motto: "Gemeinsam mehr erreichen", wie er betont - und wie schon auf den vorbereiteten Flyern steht.

Wahl in Höchstädt findet am 3. Dezember statt

Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen endet am Donnerstag, 12. Oktober. Noch könnten also weitere Kandidaten ins Rennen um den Platz im Rathaus in Höchstädt geschickt werden.

Der amtierende Rathauschef Gerrit Maneth hat bereits im Sommer bekannt gegeben, dass er sich wieder zur Verfügung stellen und gerne weitermachen wolle. Der 50-Jährige hat sich 2018 gegen Matthias Letzing (CSU) durchgesetzt. Er ist Nachfolger von Stefan Lenz (Freie Wähler), der aus gesundheitlichen Gründen lange von Zweiten Bürgermeister Stephan Karg vertreten wurde und dann schließlich zurückgetreten ist. Deshalb wählt Höchstädt den Rathauschef außerhalb des üblichen Turnus. Die neue Amtsperiode beginnt offiziell am 1. März 2024. Maneth wurde von den Freien Wählern und Junges Höchstädt bisher nominiert.