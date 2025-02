Wahlkreis Donau-Ries: Vor vier Jahren gab es einen „Überraschungs-Abgeordneten“

Zehn Direktkandidaten stehen bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Donau-Ries, zu dem auch Dillingen gehört, auf dem Stimmzettel. Dies sind Ulrich Lange (CSU), Christoph Schmid (SPD), Adrian Lund (Bündnis 90/Die Grünen), Hans-Peter Posch (FDP), Andreas Mayer (AfD) Florian Riehl (Freie Wähler), Leon Florian (Die Linke), Benjamin Goßner (Die Basis), Sebastian Thumbach (ÖDP) und Manfred Seel (BSW).

Über die Stärke der Parteien im Bundestag entscheidet aber nicht die Erststimme für die Direktkandidaten, sondern die Zweitstimme. Auf den bayerischen Landeslisten der Parteien finden sich neben den Kandidaten für die Erststimme auch weitere Bewerber und Bewerberinnen aus der Region. Nach der Bundestagswahl 2021 kam der Dillinger FDP-Kreisvorsitzende Alois Jäger mit einem neuen „Überraschungs-Abgeordneten“ um die Ecke, den kaum jemand auf der Rechnung hatte: Der Gessertshausener Maximilian Funke-Kaiser hatte im Wahlkreis Donau-Ries als Listenkandidat der FDP um Stimmen geworben. Er rangierte auf Platz elf der Liberalen. Und weil die FDP vor vier Jahren in Bayern 10,5 Prozent und bundesweit 11,5 Prozent holte, zog der damals 28-Jährige in den Bundestag ein.

FDP-Kreisvorsitzender Jäger: „Einen Joker haben wir dieses Mal nicht“

„Einen Joker wie letztes Mal haben wir dieses Mal nicht“, sagt Jäger. Funke-Kaiser nimmt jetzt zwar Platz acht auf der Liste ein. Derzeit zittern die Liberalen aber um den Einzug in den Bundestag. „Wir brauchen knapp acht Prozent, dass Funke-Kaiser in den Bundestag einzieht“, sagt Jäger und fügt hinzu: „Momentan schaut es zwar nicht so aus, aber wir kämpfen.“ Aus dem Wahlkreis Donau-Ries kandidieren neben dem Erststimmenkandidaten Hans-Peter Posch (Platz 44) Tim Ludwig (Zerspanungsmechaniker, Nördlingen, Platz 48) und Marcus Schürdt (Unternehmensberater, Oberndorf am Lech, Platz 58) auf der FDP-Liste.

Daniel Uhl aus Wortelstetten steht auf Platz 53 der CSU-Liste

Die CSU hat neben ihrem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange als Erststimmenbewerber, dessen direkte Wiederwahl trotz der Wahlrechtsreform als sicher gilt, den Wortstelstettener Daniel Uhl als Listenkandidaten nominiert. Der Industriefachwirt rangiert auf Platz 53 der Liste. Bei SPD, Grünen, AfD, Freien Wählern, ÖDP und dem BSW taucht der Wahlkreis Donau-Ries mit den genannten Erststimmenkandidaten auf. Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid ist auf Platz sieben der SPD-Liste, sein Wiedereinzug in den Bundestag gilt als wahrscheinlich.

Gute Chancen auf ein Bundestagsmandat rechnet sich auch der AfD-Direktkandidat Andreas Mayer aus. Er nimmt Platz zwölf der AfD-Landesliste ein. Manfred Seel steht auf Platz vier beim Bündnis Sahra Wagenknecht. Der Unternehmer aus Asbach-Bäumenheim hofft ebenfalls auf den Einzug in den Bundestag.

Bei der Partei Die Basis ist Hebamme Isabel Graumann aus Reimlingen auf Platz drei, der Wertinger Erststimmenkandidat Benjamin Goßner auf Platz vier. Und bei der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands kandidiert die Mertinger Softwareentwicklerin Yasmin Bosch auf Listenplatz zwölf.