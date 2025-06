Waller verletzt Badegäste: Gab es keine andere Lösung?

Die Vorstellung, ahnungslos in einem Badesee zu schwimmen, unter dessen Oberfläche unzählige Wasserbewohner ihrem Alltag nachgehen, mag so manchem Unbehagen bereiten. In dieser Welt des Fressens und Gefressenwerdens thront ein Fisch unangefochten an der Spitze: der Waller. Hat er eine gewisse Größe erreicht, kennt seine Speisekarte kaum Grenzen – von Fischen über Krebse und Frösche bis hin zu Kleinsäugern wie Ratten oder Mäusen. Selbst Enten sollen schon in den Mägen besonders großer Exemplare von mehr als 2,5 Metern Länge gefunden worden sein.

