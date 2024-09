Sirenen heulen heute im Kreis Dillingen auf

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag, 12. September, ab 11 Uhr im Landkreis Dillingen, wie in weiten Teilen Bayerns, die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten, heißt es in einer Pressemitteilung des Dillinger Landratsamtes.

Gleichzeitig findet an diesem Tag der „Bundesweite Warntag“ statt. An diesem Aktionstag werden in ganz Deutschland weitere Warnmittel, wie zum Beispiel die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ getestet. Diese soll allen Nutzerinnen und Nutzern Gefahrinformationen und Warnmeldungen ausspielen. Informationen zum Download der App „NINA“ stehen auf der Internetseite des Landkreises unter zur Verfügung.

Informationen zum Cell Broadcast und dem Warntag

Die Probewarnmeldung wird auch über „Cell Broadcast“ von der Nationalen Warnzentrale des Bundes verschickt. Mit dieser in Deutschland neu eingeführten Technik können Warnungen an viele Mobilfunkgeräte einfach, schnell, zielgenau, datensparsam und anonym versandt werden. Die Übersendung von Warnmeldungen über „Cell Broadcast“ ist ein Verfahren, das die Empfangsbereitschaft des Handys in einer Funkzelle des Mobilfunknetzes nutzt. So können in einem potenziellen Gefahrengebiet befindliche Handys mit einer Warnmeldung angefunkt werden, ohne dass eine vorherige Registrierung oder Angabe von personenbezogenen Daten notwendig ist.

Einzelheiten zum bundesweiten Warntag am 12. September und dem System „Cell Broadcast“ sind auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter www.bbk.bund.de oder www.bundesweiter-warntag.de zu finden. Zudem stehen Informationen auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter www.innenministerium.bayern.de zur Verfügung. (AZ)