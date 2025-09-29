Achtung, hier holpert's! Warum an diesem Bahnübergang in Lauingen aktuell 20 km/h gilt

Seit einigen Wochen macht die Fahrt über den Bahnübergang an der Riedhauser Straße in Lauingen noch weniger Spaß als sonst. Schon seit Jahren werden Autofahrerinnen und Autofahrer dort etwas durchgeschüttelt, jetzt aber holpert's richtig. Die Bodenwellen sind größer geworden, Verkehrsschilder auf beiden Seiten warnen vor ihnen. Auch gilt am Übergang eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern pro Stunde. Was ist da los?

Nachfrage bei der Deutschen Bahn: Dort nennt man als Begründung für die unbequeme Situation die Bauarbeiten, die in diesem Frühjahr stattgefunden haben. Dabei wurden neben den Einfahrweichen in beiden Bahnhofsköpfen auch die Gleise 1 und 2 erneuert. „Hierbei ist ein Versatz auf dem Bahnübergang Riedhauser Straße entstanden. Dieser befindet sich zwischen den Gleisen 2 und 3 und beträgt nur wenige Zentimeter“, teilt eine Sprecherin des Bahnkonzerns mit. Diese wenigen Zentimeter merken Autofahrerinnen und Autofahrer allerdings deutlich.

Wann die Bodenwelle an der Riedhauser Straße beseitigt werden soll

Icon vergrößern Bis März gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung voraussichtlich. Foto: Jonathan Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bis März gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung voraussichtlich. Foto: Jonathan Mayer

Die Sprecherin der Deutschen Bahn betont, dass die Unebenheit lediglich den Fahrkomfort der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen einschränke. „Eine Gefahrenstelle geht von dieser nicht aus“, heißt es. Die Beschilderung sowie die Geschwindigkeitsabsenkung seien eine reine Vorsichtsmaßnahme und dienten als Hinweis.

Im Rahmen eines sogenannten „Qualitätsstopfgangs“ wird die Unebenheit beseitigt

Es gibt aber auch eine positive Nachricht: Laut der Konzernsprecherin wird die Unebenheit auch wieder beseitigt, und zwar im Rahmen eines sogenannten „Qualitätsstopfgangs“. Dann also, wenn das neue Schotterbett nachverdichtet und die Gleislage optimiert wird. Dieser Qualitätsstopfgang findet jedoch voraussichtlich erst Mitte März kommenden Jahres statt. „Eine frühere Beseitigung wurde geprüft, kann jedoch nicht realisiert werden“, teilt die Sprecherin weiter mit. Für die Unannehmlichkeiten entschuldige man sich.