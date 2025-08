Was war Ihr schönster oder Ihr schlimmster Urlaub?

Der erste Urlaub ohne Eltern, der erste Urlaub mit der Freundin, der erste Urlaub mit dem Nachwuchs, der erste Urlaub mit der Clique – Urlaub ist etwas Besonderes. Und für viele Menschen beginnt jetzt mit dem Beginn der Sommerferien die schönste Zeit im Jahr. Für unsere Redaktion ist dies Anlass, Sie, liebe Leser und Leserinnen, zu fragen: Wann war Ihre schönste Reise? Wir wollen aber auch wissen: Was war Ihr schlimmstes Erlebnis im Urlaub? Denn auch desaströse Erfahrungen wie tagelanger Dauerregen oder Ärger in der Unterkunft oder mit der Leihwagenfirma bleiben in Erinnerung.

Erzählen Sie uns davon! Mit Ihren Geschichten und Fotos wird die tägliche Lektüre leichter, fröhlicher und bunter. Deswegen hoffen wir, dass möglichst viele mitmachen und uns an ihrem schönsten Urlaub teilhaben lassen. Oder auch an ihrem größten Reinfall. Die Urlaubsziele können nah, fern, gemütlich und exotisch sein. Mit Rucksack, per Rad, Auto, Flieger – egal, ob Campingplatz, Hotel oder Privatunterkunft. Vielleicht inspirieren Ihre Geschichten auch andere Leserinnen oder User, sich mal mit einem neuen Reiseziel zu beschäftigen.

Vielleicht ist es der erste Ausflug mit dem eigenen Auto zum Gardasee

Es kann die eine besondere Zeit gewesen sein, als der Nachwuchs zum ersten Mal mit dabei war. Als man den kroatischen Strand durch Kinderaugen sah. Oder der erste Ausflug mit dem eigenen Wagen über die Alpen zum Gardasee. Vollgepackt bis oben hin und aufgeregt ohne Ende. Vielleicht haben Sie eine besondere Urlaubsbekanntschaft gemacht, mit der Sie bis heute in Kontakt sind? Vielleicht war der erste Urlaub mit der Freundin oder dem Freund auch am schönsten? Und was geht überhaupt über Flitterwochen?

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen

Schicken Sie uns ein Foto und Ihre Geschichte zu Ihrem schönsten oder schlimmsten Urlaub entweder per Post an Redaktion Donau Zeitung/Wertinger Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen, oder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de mit dem Betreff „Schönster Urlaub/schlimmster Urlaub“. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. Bitte vergessen Sie dabei Ihre Adresse und Telefonnummer nicht.

Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist. Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. (AZ)