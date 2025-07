Wechsel an der Spitze des Dillinger Kulturrings

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Dillinger Kulturrings verabschiedete sich der bisherige Vorsitzende Werner Bosch nach fast drei Jahrzehnten aus seiner Funktion in höchster Verantwortung. 1988 hatte Bosch die ehrenamtliche Leitung übernommen. Damals war diese Kultur-Institution noch über die Dillinger Volkshochschule organisiert, der Bosch ebenfalls lange Zeit vorstand.

Der Kulturring Dillingen ist seit 2012 ein gemeinnütziger Verein

2012 wurde der Kulturring zum gemeinnützigen Verein. Als Vorsitzender organisierte Werner Bosch gemeinsam mit Geschäftsführer Alfred Saur und einem Team Jahr für Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Hierzu gehören Vorträge in Wort und Bild, Kabarett, Theateraufführungen, Fahrten zu kulturellen Zielen, Konzerte, Partys, Festakte oder auch die Stadtfeste im Taxispark oder das Straßenkünstlerfest. Hunderte Kulturveranstaltungen konnten so in Zusammenarbeit mit der Stadt realisiert werden.

2024 erhielt Werner Bosch den Goldenen Ehrenring der Stadt Dillingen

Als Ausdruck des Respekts und der Dankbarkeit der Stadt Dillingen vor seiner Lebensleistung hatte Oberbürgermeister Frank Kunz Werner Bosch anlässlich des Neujahrsempfangs 2024 den Goldenen Ehrenring verliehen. Nun wurde Bosch bei seinem Abschied als Kulturring-Vorsitzender auch zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Kunz dankte ihm ein weiteres Mal für seinen „beispielhaften, unermüdlichen Einsatz für das kulturelle Leben in Dillingen“.

Boschs Nachfolge tritt Alfred Saur an, der bereits die Verantwortung für das Gelingen von Aufführungen, Konzerten und den Stadtfesten mittrug. An der Spitze unterstützt wird Saur von Andrea Zill und Marcus Bernhard Hartmann. (AZ)