Aiwanger kommt zu 21,57. Firmenjubiläum eines Betriebs in Weisingen

Statt des runden 20-Jährigen entschied sich Firmenchef und Gemeinderat Volker Hanel bewusst dazu, das exakt 21,57-jährige Bestehen seiner Firma zu würdigen. In Weisingen gab es ein viertägiges Festprogramm. Und einen Besuch vom Wirtschaftsminister.

Den Auftakt bildete am Donnerstag ein bunter Abend gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung Aschberg. Das meldet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Am Freitagabend folgte das traditionelle Sommerfest des Kreisverbands der Freien Wähler – musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Aislingen.

Aiwanger sprach auch über Floating-PV-Anlagen

Der Höhepunkt des Jubiläumswochenendes folgte am Samstagabend: Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war zu Gast in Weisingen. Seinen Besuch wertet Hanel als „starkes Signal der Wertschätzung für die kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe“. In seiner gut halbstündigen Festrede betonte Aiwanger laut Pressemitteilung die Bedeutung dieser Betriebe für die Gesellschaft und forderte mehr politische Unterstützung für deren Anliegen: „Wir brauchen weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen und steuerliche Entlastungen, damit diese Leistungsträger weiterhin erfolgreich arbeiten können.“ Besonders setze er sich für die Abschaffung der Erbschaftssteuer und höhere Freibeträge ein, um Unternehmertum und Eigenverantwortung zu stärken. Zukunftsprojekte wie Floating-PV-Anlagen nannte Aiwanger als Beispiele für innovatives Denken im Mittelstand.

Landrat betont Wichtigkeit eines starken wirtschaftlichen Unterbaus für die Region

Auch Landrat Markus Müller unterstrich in seiner Ansprache die zentrale Rolle des Handwerks und des Mittelstands im wirtschaftlichen Gefüge des Landkreises: „Sie sorgen gemeinsam mit den großen Unternehmen für Stabilität und Widerstandskraft – auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.“ Bezirksrat Ulrich Reiner hob ergänzend hervor, wie wichtig ein starker wirtschaftlicher Unterbau sei, um soziale Einrichtungen und Projekte auf Dauer abzusichern. Namentlich nannte er die Nordschwäbische Lebenshilfe, Regens-Wagner, die Theresia-Haselmayr-Schule sowie das Dominikus-Ringeisen-Werk als unverzichtbare Leistungsträger in der Region.

Nach seiner Rede nahm sich Minister Aiwanger viel Zeit für persönliche Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region und zahlreiche Erinnerungsfotos. Bürgermeister Simon Peter verabschiedete den hohen Gast mit einem launigen Schlusswort und überreichte ihm einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten vom Lehrbienenstand.

Gastgeber Volker Hanel zeigte sich bewegt von der positiven Resonanz auf das Jubiläum: „Ich bin sehr stolz, was wir hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mitgeholfen haben – insbesondere an meine Frau Daniela, ohne deren Unterstützung vieles nicht möglich gewesen wäre.“ (AZ)