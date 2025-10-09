Große Feier für den Soldaten- und Veteranenverein Weisingen-Altenbaindt

Es war ein besonderer Moment für den Soldaten- und Veteranenverein Weisingen-Altenbaindt: Kürzlich durfte der Verein auf seine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde er im Oktober 1875. Zu diesem besonderen Anlass hatte der Verein zu einer Feier und einer Festmesse eingeladen.



Am Festabend, der musikalisch von der Blaskapelle Glött umrahmt wurde, begrüßte der Erste Vorsitzende Franz Wais den Schirmherrn und Bürgermeister Simon Peter, Landrat Markus Müller, den BKV-Kreisvorsitzenden Josef Endres, den Ehrenvorsitzenden Herbert Reß sowie Oberstabsfeldwebel Christian Wagner von vom Dillinger IT-Bataillon. Auch die Abordnungen der regionalen Soldatenvereine sowie der örtlichen Vereine waren der Einladung des Jubilars zahlreich gefolgt.

Am Festsonntag wurde die Festmesse von Pfarrer Mathias Breimair zelebriert mit anschließender Segnung des gestifteten Fahnenbandes der Vereine. Foto: Anita Rößle

In der Eröffnungsrede ging Franz Wais auf die Gründungsgedanken vor 150 Jahren ein und erläuterte den Wert des Vereins für ehemalige Soldaten und Wehrpflichtige. Heute dagegen sei es schwerer geworden, Mitglieder an sich und Mitglieder für Vereinsämter zu gewinnen, nicht zuletzt wegen der ausgesetzten Wehrpflicht. Deshalb sehe sich der Verein auch als „Traditionsverein“, der für alle offen ist.

Schirmherr Simon Peter und Landrat Markus Müller begrüßen Gäste im Schützenheim Weisingen

Anschließend richteten der Schirmherr Simon Peter, der Landrat Markus Müller und der BKV-Kreisvorsitzende Josef Endres Ihre Grußworte an die Gäste im Saal des Schützenheim Weisingens. Auch durfte ein Rückblick auf 150 Jahre Vereinsgeschichte nicht fehlen.

Ein Verein, der über lange Zeit besteht, hat in der Regel auch langjährige Mitglieder. Diese wurden im Rahmen der Feierlichkeiten ausgezeichnet:

Für die 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Rudolf Spring, Ehrenvorsitzender Herbert Reß, Johann Egger und Karl Brenner. Zu Ehrenmitglieder wurden ernannt Alfred Mader, Leonhard Gall und Rudolf Spring. Durch den BKV-Kreisvorsitzenden Josef Endres wurden für ihre langjährige Tätigkeit geehrt Christian Reß, Stefan Gsell und Johann Schadl.

Eine besondere Anerkennung in Form eines Blumenstraußes erhielten vom Ersten Vorsitzenden Centa Lindner, Annemarie Faul und Edith Wais. Annemarie Lindner und Centa Faul kümmern sich seit Jahren am Kriegerdenkmal um die Kerzen, Edith Wais unterstützt den Ersten Vorsitzenden in vielfältiger Form bei seiner Tätigkeit.

Zum Abschluss des Festabends dankte der Erste Vorsitzende allen Gästen für Ihr Kommen und schloss mit dem Verbandsspruch „In Treue Fest, für Gott, Heimat und Vaterland“. Die Blaskapelle Glött stimmte die Bayernhymne und das Deutschlandlied an und spielte danach noch zur Unterhaltung der Gäste. (AZ)