Freie Wähler Aschberg haben einen neuen Ehrenvorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung der Partei wurde ein "Weisinger Urgestein" ausgezeichnet. Auch Landrat Müller und Abgeordneter Mehring waren zu Gast.

Zur Jahreshauptversammlung der Freien Wähler des Ortsverbands Aschberg konnte Vorsitzender Simon Peter verkünden, dass der Verein nun bereits 70 Mitglieder zählt. Die Versammlung fand auch dieses Jahr im Sportheim des FC Weisingen statt. Unter den Gästen konnte Simon Peter das Vorstandsteam des FC Weisingen Johann Tesar, Jochen Czymek und Gabriele Tesar, seinen Amtskollegen Bürgermeister Jürgen Kopriva ( Aislingen), den Zweiten Bürgermeister Hubert Feistle (Baumgarten), Holzheims Altbürgermeister Erhard Friegel, Anton Hahn und aus der Kreisvorstandschaft Elke Rathgeb begrüßen. Auch Landrat Markus Müller und Landtagsabgeordneter Fabian Mehring waren der Einladung nach Weisingen gefolgt.

Die Kassenprüfer Volker Hanel und Tobias Hahn bescheinigten der Kassiererin Ruth Wagner eine vorbildlich geführte Kasse. Der Entlastung der Vorstandschaft stand somit nichts entgegen.

Der Landrat dankt für die Unterstützung

Landrat Markus Müller berichtete laut Pressemittelung über zahlreiche Wahlkampfauftritte vor der Landratswahl, so auch im Aschberggebiet. Er bedankte sich bei allen für die Unterstützung und gab einen Überblick zur Kreispolitik. Investitionen im Gesundheitswesen, die Wirtschaftsförderung sowie die Klimastrategie und nicht zuletzt der Bildungsbereich gehörten zu den "großen Aufgaben". Dabei stellten Preissteigerungen und der Fachkräftemangel eine große Herausforderung dar. Zum Abschluss seiner Ausführungen überbrachte der Landrat alle guten Wünsche dem FC Weisingen für den Klassenerhalt.

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring bezog in seiner Rede Stellung zu zahlreichen "heißen Eisen" der überregionalen Politik, so heißt es in der Meldung der Freien Wähler. Dabei habe der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag dafür geworben, die Chancen zu ergreifen, die für die regionale Wirtschaft in der aktuellen Energiekrise liegen. "Lamentieren und nach Berlin zu schimpfen reicht alleine nicht. Stattdessen gilt es jetzt, die Ärmel aufzukrempeln und uns die Spitzenplätze auf den neuen Märkten der Zukunft zu erarbeiten", so Mehring. Dabei setze der Parlamentarier insbesondere auf Wasserstoff als Speicher- und Transportmedium für erneuerbare Energie. "Das kann der Gamechanger für die Wirtschaft im Landkreis Dillingen werden, wo zukünftig eine bedeutsame Pipeline enden wird", so Mehring.

Anton Hahn als neuer Ehrenvorsitzender ausgezeichnet

Kritik übte Mehring schließlich am Gebäudeenergiegesetz mit Heizungsverbot und Sanierungszwang. "Handwerker, die es nicht gibt, können keine Wärmepumpen verbauen, die nicht lieferbar sind. Solche Gesetze bringen der Umwelt nichts, belasten Mieter und Vermieter aber gleichermaßen und stiften noch mehr Chaos am Wohnungsmarkt", warnte Mehring.

An diesem Abend gab es aber auch etwas zu feiern: In seiner Laudatio gab Erhard Friegel einen Einblick auf seinen gemeinsamen Weg mit Anton Hahn, der zum Ehrenvorsitzenden der Freien Wähler im Ortsverband Aschberg ernannt wurde. Anton Hahn – ein Weisinger Urgestein – war Friegels großer Unterstützer bei der Wahl zum Bürgermeister.

Hahn zeigte immer sehr großes Engagement für die Freien Wähler im Landkreis sowie im Aschberggebiet. Mit Hahn wurde zur Wahl zum Landrat von Leo Schrell 2004 der Kreisverband der Freien Wähler gegründet. Der Ortsverband Aschberg wurde im Jahr 2006 unter Federführung Hahns ins Leben gerufen. Hier übernahm er den Vorsitz, ehe er im letzten Jahr die Führung an Simon Peter abgab. (AZ)