Für 25 Jahre Wirtschaftsvereinigung Aschberg gibt es alten Whiskey

Von einem "Schulterschluss par excellence" war die Rede: Die Wirtschaftsvereinigung Aschberg lässt es zu ihrem 25-jährigen Bestehen richtig krachen.

Es ist ein Wort, das sich durchzieht wie ein roter Faden. Sobald jemand von den Vereinen am Aschberg spricht, hört man es irgendwann: Zusammenhalt. Ob im Fußball, bei Festen oder bei den Unternehmern der Region – die Menschen halten zusammen und werfen ihr Potenzial zusammen, wo immer es geht und Sinn macht. Vor 26 Jahren – Startschuss war bereits im Dezember 1996 – startete die Wirtschaftsvereinigung Aschberg (WVA) mit 53 Mitgliedern. Erklärtes Ziel und Aufgabe: zusammen im Verbund die Wirtschaftskraft und das Ansehen der Region zu stärken. Heute zählt die WVA 123 Mitlgieder – Tendenz steigend. Erst vor wenigen Monaten kam mit Gundremmingen die vierte Gemeinde zu dem Zusammenschluss der Wirtschaftsunternehmen am Aschberg hinzu.

Vom Schulterschluss profitieren alle auf dem Aschberg

Am vergangenen Freitag feierte die WVA ihr Vierteljahrhundert im Festzelt am Weisinger Sportgelände. Große Ehrungen standen dabei bewusst nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen aber Dankbarkeit, Demut und ein humorvoller Rückblick auf die vielen Ereignisse, Projekte und gemeinsamen Erlebnisse, die in den vergangenen 25 Jahren von der WV initiiert wurden. Durch den Abend führte Judith Zacher, Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks, gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden der WV Aschberg, Thomas Wagner. Er begrüßte neben vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unter anderem die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Simon Peter (Holzheim), Jürgen Kopriva ( Aislingen) und Tobias Bühler (Gundremmingen) – Friedrich Käßmeyer aus Glött war krankheitsbedingt entschuldigt.

Judith Zacher führte als Moderatorin mit Esprit durch den Abend. Foto: Silvia Schmid

Bürgermeister Peter würdigte die Leistung, die von den Unternehmern – und zwar nicht nur von den großen, sondern auch von den Kleinbetrieben und Einzelhandwerkern – ausgehe. Einen „Schulterschluss par excellence“ nannte er die WVA. Landrats-Stellvertreter Erhard Friegel, vor 25 Jahren als damaliger Bürgermeister von Holzheim einer der Initiatoren zur Gründung der WVA, bediente sich eines Vergleichs aus dem Fußball: „Ich habe damals den Anstoß gegeben, gespielt haben andere.“ Er betonte, dass die geringe Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit vor allem das Verdienst eben all jener Unternehmerinnen und Unternehmer sei und dankte diesen und der WV als gemeinsamer Organisation dafür. Als absolutes Erfolgsmodell, bei dem auch der Aschberg und seine Wirtschaftsbetriebe immer großartig zur Geltung kämen, bezeichnete der ehemalige Bürgermeister die Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR. Im anschließenden Foto-Rückblick nahmen zahlreiche Schnappschüsse von der Teilnahme der WVA an der WIR den weitaus größten Part ein.

24 Jahre alter Whisky auf die erfolgreiche Zusammenarbeit

Ausstellungsorganisator und 2. Vorsitzender der befreundeten WV Dillingen, Josef Albert Schmid, gratulierte den Freunden der WV Aschberg zu ihrem Geburtstag. Mit einem 24 Jahre alten Whisky als Geschenk überraschte er WVA-Chef Thomas Wagner und erinnerte damit an die erste gemeinsame WIR von WV Dillingen, WV Lauingen und WV Aschberg. „Ich sei, gewährt mir die Bitte, in Eurem Bunde der Dritte“ zitierte Schmid die poetischen Worte des damaligen WVA-Vorsitzenden Georg Straubinger bei der Eröffnung der WIR 1998.

Die gesamte aktuelle Vorstandschaft der Wirtschaftsvereinigung Aschberg feierte mit Mitgliedern, Freunden und Förderern ihr 25-jähriges Bestehen: (von links) Fabian Peter, Manuel Schuster, Andrea Uhl, Vorsiotzender Thomas Wagner und Ehefrau Susanne Rommel, Alexander Heidel, Sebastian Wecker, Bernhard Wunderle, Angela Göppel und Josef Hoser. Foto: Silvia Schmid

Den Glückwünschen schloss sich auch Rainer Hönl von der WV Gundelfingen an. „Wenn ich mir Eure Präsentation so anschaue und sehe, wie hier beispielsweise bei der Weihnachtssternaktion am Aschberg WV-Mitglieder, Bürgerinnen, Bürger und Gemeinden zusammenarbeiten, dann bin ich fast ein bisschen neidisch“, gestand er schmunzelnd.

Die Entwicklung der Weihnachtsmärkte, gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen, kulturelle Veranstaltungen, die Schulpartnerschaft– jede Menge gemeinsame Erlebnisse verbinden die Mitglieder über die 25 Jahre. Sie fanden im Rückblick bei der Geburtstagsparty Erwähnung. Den jüngsten großen Meilenstein in der Geschichte der WVA markiert der Beitritt der Gemeinde Gundremmingen. Deren Bürgermeister Tobias Bühler bedankte sich für den freundlichen Empfang und verlieh seiner Vorfreude auf viele gemeinsame Projekte Ausdruck. Bevor es ans eigentliche Feiern ging, nutzte der stellvertretende WVA-Vorsitzende Alexander Heidel die Gelegenheit, auch demjenigen Dank zu sagen „der die Mannschaft auf dem Schiff der WVA immer wieder motiviert und vorantreibt“ und überreichte dem Vorsitzenden Thomas Wagner und seiner Frau Susanne Rommel einen Obstkorb und einen Gutschein „für einen Tag im Paradies“.

Josef Albert Schmid gratulierte im Namen der Organisatoren der WIR zum 25. Geburtstag – seit 24 Jahren gehört die WV Aschberg zum WIR-Team, seit 22 als Jahren als Mitveranstalter. Foto: Silvia Schmid

Die Jazzspätzla sorgen für Stimmung

Der sensationelle Höhepunkt des Abends war zweifelsohne der Auftritt der Bigband „Jazzspätzla“,die sich aus Musikern der Musikschule Offingen zusammensetzt. Nachdem bereits deren Nachwuchsgruppe „Fat Cat Combo“ die Besucherinnen und Besucher in Swing-Stimmung gebracht hatte, sorgten die Jazzspätzla unter Leitung von Klaus Schlander danach für drei Stunden dafür, dass der ruhige Aschberg zum brodelnden Vulkan wurde. Bei Songs von Gloria Gaynor bis Robbie Wiliams, von Vicky Leandros und Bruno Mars swingten, jazzten und groovten die Musiker und Musikerinnen mit dem Publikum in die Sommernacht.