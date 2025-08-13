FW-Kreisvorsitzender Reiner warnt vor Verrohung der Debattenkultur in der Politik

Zum traditionellen Sommerfest trafen sich die Freien Wähler im Feststadel von Volker Hanel, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Freien Wähler Aschberg. Über 100 Besucher kamen in den Stadel, so die Freien Wähler in einer Pressemitteilung.

Kreisvorsitzender Ulrich Reiner wies bei seiner Begrüßung auf sich zunehmend verrohende Umgangsformen auf allen politischen Ebenen hin. Diese Tendenz, andere Meinungen zunehmend aggressiv und geradezu feindselig aufzunehmen, gefährde die Demokratie und erschwere es, sachliche Diskussionen auf Augenhöhe zu führen, sowie die Menschen als Kandidaten für Wahlen zu gewinnen. Vor allem Agitation und verkürzte Darstellung von Fakten per sozialen Medien seien hier ein großes Problem. Reiner rief alle Anwesenden dazu auf, sich weiterhin für eine sachliche und lösungsorientierte Politik in den Kommunen einzusetzen.

Landrat Markus Müller betonte in seinem Grußwort einhergehend mit Herausforderungen und Schwierigkeiten auch die vielen positiven Aspekte des Landkreises. So sei ihm nicht bange um die Zukunft, wenn man bedenke, welche grandiosen Leistungen die Landjugenden beim kürzlichen Spiel ohne Grenzen in Bissingen erbracht hätten, angefangen von der Organisation eines solchen Festes innerhalb nur eines Jahres bis hin zu den Einlagen am bunten Abend.

Generell seien die vielen Vereine und Organisationen die große Stärke der Region, so Müller. Sie trügen einen großen Teil des sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens. Heranwachsende würden begleitet, unzählige ehrenamtliche Stunden geleistet, der Landkreis Dillingen werde vor allem dadurch von den Menschen als „Heimat“ empfunden. (AZ)

