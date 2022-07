Gemeinsam seit 1750 Jahren für den FC Weisingen aktiv

Der Verein feiert großes Jubiläum und ehrt 67 treue Mitglieder. Es gibt jetzt einen Ehrenvorsitzenden.

Johann Spring, seines Zeichens Ehrenamtsbeauftragter, stand vor einer Mammutaufgabe: Nicht weniger als 67 verdiente Persönlichkeiten in den Reihen des FC Weisingen durfte der ehemalige Abwehrchef am Festabend, der am Freitag stattfand, vornehmen. Ein besonderer Abend im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Vereins im Aschberg.

Zugegebener Maßen wurde bewusst „gesammelt“, um einen würdigen Rahmen zu bieten, der eben nur bei einem solchen Jubiläum gegeben ist. Besonders erwähnenswert sind die Überreichung der BLSV-Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz für über 35 Jahre Funktionärstätigkeit an Josef Friegel sowie die Ernennung von nicht weniger als 15 neuen Ehrenmitgliedern und Johann „Stopper“ Egger zum Ehrenvorsitzenden. Allen Geehrten sprachen Spring sowie Vorsitzender Johann Tesar ihren Dank für zusammengerechnet über 1750 Jahre an Vereinszugehörigkeit beziehungsweise Ehrenamt aus.

Ein großes Fußballturnier mit den Kleinen in Weisingen

Wie schon am Donnerstag war die musikalische Umrahmung durch die Blaskapelle Glött/Aislingen bestens gegeben. Fußballgespielt wurde am Freitag auch. Zunächst standen sich zehn G-Juniorenmannschaften in Turnierform gegenüber und am Ende setzte sich die SG TSV Binswangen/SV Kicklingen im Finale durch. Die beiden Spiele der D-Junioren der JFG-Aschberg gingen beide verloren mit 0:8 (D2 gegen FC Lauingen) bzw. 0:5 (D1 gegen 1. FC Heidenheim).

20 Bilder Aschberg-Cup der sportliche Höhepunkt des Jubiläums Foto: Karl Aumiller





Auch am Samstag stand der komplette Tag im Zeichen des Fußballs. Bereits am Vormittag suchten zwölf F-Jugendmannschaften das Sportgelände auf – am Ende triumphierte der TSV Wittislingen. Die Junioren der JFG waren ebenfalls im Einsatz. Während sich die C-Junioren mit 0:4 gegen die SG Steinheim/Schretzheim/Donaualtheim geschlagen geben mussten, konnten sowohl die B-Junioren (3:1 gegen JFG Holzwinkel) als auch die A-Junioren (5:1 gegen SSV Höchstädt) ihre Spiele gewinnen. Am späten Nachmittag durften dann erstmals die Senioren im neu ausgespielten Aschberg-Cup ran und beide Halbfinale wurden klar entschieden: Holzheim gewann gegen Weisingen 3:0 und Glött gegen Aislingen 4:0.

Neue Ehrenmitglieder (von links): Johann Spring, Franz Klauser, Sixtus Friegel, Brunhilde Schaller (in Vertretung für ihren Gatten Gottfried), Karl Stark, Werner Osterlehner, Johann Schmid, Rudolf Spring, Georg Rommer, Max Spring, Anton Hahn, Karl Brenner jun., Richard Schmid, Vorsitzender Johann Tesar und Jochen Czymek. Auf dem Bild fehlen die Ehrenmitglieder Ingrid Mayr, Martin Demharter und Matthias Klauser. Foto: Duderstadt

Das Highlight folgte zu später Stunde mit den Midnight Ladies. Das als beste weibliche Partyband ausgezeichnete Sextett aus der Nähe von Straubing hielt, was es an Vorschusslorbeeren bereits eingeheimst hatte: Die Damen brachten schon mit ihrem ersten Lied das Zelt zum Kochen und nach zwei Minuten stand das ganze Zelt auf den Bänken. In ausgelassener Stimmung wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Am Sonntag wurde zu früher Stunde ein Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen abgehalten. Als letzte verbleibende Juniorenvertretung durften dann E-Juniorenmannschaften die beste ausspielen und als Sieger konnte sich der VfL Zusamaltheim 1 eintragen. Zum Ausklang folgten dann noch die Finalspiele des Aschbergcups: im kleinen Finale setzte sich Weisingen gegen Aislingen durch und im Endspiel triumphierte die Glött über Holzheim.