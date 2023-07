Die Schülerinnen und Schüler der Aschbergschule feiern ihren letzten Schultag

An der Aschbergschule werden die Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Rektor Stephan Wolk lobt die „großartige Leistung“ der jungen Menschen.

Am vergangenen Donnerstag wurden die Abschlussschülerinnen und -schüler der neunten Klasse mit einer ökumenischen Andacht und einer Feierstunde verabschiedet. Pfarrer Mathias Breimair ging in der feierlichen Andacht auf die Erzählung vom Seesturm ein. Die Jugendlichen könnten sich, so der Geistliche, auch in manchen Stürmen des Lebens auf Jesus verlassen.

Anschließend wurden neben der Zahl der Ehrengäste von Rektor Stephan Wolk ganz besonders die Mädchen und Jungen, die die Schule verlassen, deren Eltern und Lehrkräfte begrüßt. Ebenso bedankte er sich bei Annette Sailer für die musikalische Umrahmung der Feierstunde und des Gottesdienstes.

Wolk machte der neunten Klasse Mut, auf der Grundlage des Erreichten, ihr Leben sinnvoll zu gestalten. Von den Absolventen, die am Qualifizierenden Mittelschulabschluss teilnahmen, haben 73 Prozent bestanden. Dies sei eine großartige Leistung. Wolk sprach den Eltern, der Klassenleiterin Manuela Baur und dem gesamten Team der Aschbergschule seinen Dank aus.

Jürgen Kopriva, Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender, bedankte sich ebenfalls bei den Eltern für die Begleitung ihrer Kinder, die auf der Grundlage des Erarbeiteten jetzt im Beruf loslegen können. Anschließend ehrte er die Jahrgangsbesten: Lea Kriegisch (Notendurchschnitt 1,5), Olha Flaht (1,8) und Simon Matt (1,9).

"Noten bewerten schulische Leistung, nicht die Persönlichkeit"

Die Jahrgangsbesten erhalten Gutscheine

Bürgermeister Simon Peter gratulierte allen Schulabgängern als Vorsitzender der Augartschen Stiftung und ehrte die Besten mit einem Präsent. Peter erläuterte den Jugendlichen die Stiftung des Geistlichen Rats Augart, die nur für die Schüler der Gemeinde Holzheim gilt und zu guten Leistungen motivieren möchte.

Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Aschberg, Thomas Wagner, der gleichzeitig dem Förderverein der Schule vorsteht, beglückwünschte alle und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Auch er ehrte die Besten des Jahrgangs mit Gutscheinen der Wirtschaftsvereinigung Aschberg. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Konnerth beglückwünschte die Jugendlichen zu ihren Abschlüssen, die gleichzeitig einen Neubeginn markierten. In ihrer Dankesrede an die Lehrkräfte blickten die Vertreter der Schüler Max Schuhmair und Annalena Fischer auf ihre Schulzeit zurück. Klassenleiterin Manuela Baur wählte die Farbe Grün als Aufhänger und würzte ihre Dankesworte mit launigen Anspielungen, die sich aus Sprichwörtern zu dieser Farbe ergaben. Der gemütliche Teil des Abends mit Buffet und Getränken wurde von den Eltern organisiert und von allen als sehr bereichernd empfunden. (AZ)