Diese Weisingerin kickt jetzt beim FC Bayern München

Plus Die 15-jährige Leonie Reß ist vom FC Gundelfingen zum FCB gewechselt. Eines ist dort im Training anders als in Gundelfingen.

Für Leonie Reß war der Weg auf den Rasen kein weiter. Fast alle aus ihrer Familie sind im Fußballfieber und da hat sich die kleine Leonie schon mit vier Jahren angesteckt. Seither verbringt sie einen Großteil ihrer Freizeit auf dem Fußballplatz. Die 15-Jährige hat nun den Sprung in die U16-Mannschaft des FC Bayern geschafft und hat noch große Ziele.