Nähstube des Pfarrgemeinderats Weisingen spendet an Glühwürmchen

Die Näherinnen der Nähstube waren wieder fleißig und haben viele tolle Sachen, wie Kinderkleidung, Taschen, etc., in Handarbeit hergestellt. Diese wurden auf dem Weihnachtsmarkt der Wirtschaftsvereinigung Aschberg in Weisingen angeboten. Wie jedes Jahr wird der gesamte Erlös gespendet, da die Nähutensilien ebenfalls Spenden sind. Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks konnte die Spendensumme von 3000 Euro an Rosmarie Schweyer von Glühwürmchen e.V. übergeben werden. Der Verein unterstützt krebs- und chronisch kranke Kinder und deren Familien. Außerdem wurden einige selbstgenähte Sachen für eine Tombola an die Wärmestube Augsburg gespendet. Auch in diesem Jahr sind weitere Aktionen geplant. Ein herzliches Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen Helferinnen und natürlich an alle, die uns mit ihrem Kauf oder einer Spende unterstützt haben.

