Übergriff auf Lkw-Fahrer bei Weisingen: Unbekannter Mann schlägt mit Faust zu

Ein bisher unbekannter Täter ging laut Polizei am Mittwochmorgen auf Höhe der Staatsstraße beim Holzheimer Ortsteil Weisingen auf einen 64-jährigen Lkw-Fahrer los und verletzte ihn leicht. Gegen 07.20 Uhr bog der 64-Jährige von der Staatsstraße zwischen dem Holzheimer Ortsteil Weisingen und der Abzweigung nach Glött nach rechts in einen Feldweg ein, um eine Fuhre Zuckerrüben abzuholen. Der bisher unbekannte Täter versperrte ihm mit seinem Auto die Zufahrt. Beim anschließenden Wortwechsel versetzte der Unbekannte dem 64-Jährigen einen Faustschlag und verletzte ihn Polizeiangaben nach leicht. Als sich der Lastwagenfahrer das Autokennzeichen auf eine Karte notierte und sich wieder in sein Führerhaus setzte, riss der Unbekannte die Fahrertür auf und nahm ihm die Karte mit dem darauf notierten Autokennzeichen ab. Der 64-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 1,75 m bis 1,80 Meter großen kräftigen Mann mit dunklen Haaren. Er war demnach mit einem Schäferhund unterwegs und hatte ein etwa zweijähriges Kind dabei. Bei seinem Auto handle es sich um einen grünen Kombi. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung, Körperverletzung und Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

Weisingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übergriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis