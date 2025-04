Lara Spring aus Weisingen studiert Medizin und hat erneut ein Stipendium ergattert

Wer anfängt, Medizin zu studieren, der weiß meist nicht, wo es ihn am Ende der sechs Jahre Studienzeit hinverschlägt. So ist es auch bei Lara Spring. Die 23-Jährige aus Weisingen studiert im neunten Semester an der Universität Ulm. Innere Medizin würde sie reizen, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Und vielleicht zieht es sie auch zurück in die Heimat. Doch zunächst gilt es, Studium und Doktorarbeit zu Ende zu bringen. Dafür hat Spring nun nicht zum ersten Mal ein Stipendium ergattert.

Um an einen Medizinstudienplatz zu kommen, sind noch immer gute Noten ein Pluspunkt. Aber auch ehrenamtliches Engagement, etwa in einer Blaulichtorganisation, zählt bei manchen Unis. Auch beim Stipendium habe solch ein Engagement eine Rolle gespielt, berichtet Spring. Das sogenannte „Deutschlandstipendium“ unterstützt Studierende, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Ein Jahr lang erhalten sie 300 Euro monatlich. Die Hälfte kommt dabei vom Bund, die andere von einem privaten Förderer. In Springs Fall sind das die Waldburg-Zeil-Kliniken aus Isny-Neutrauchburg im Allgäu. Der private Klinik-Träger verfügt über zwölf eigene Einrichtungen in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. „Die Waldburg-Zeil Kliniken sind stolz darauf, talentierte und engagierte Menschen wie Lara Spring zu fördern“, sagte Tobias Schmied, zuständig für die Personalentwicklung, in einer Pressemitteilung.

Studierende in der Medizin müssen sich in kurzer Zeit viel Wissen aneignen

Eine Verpflichtung, bei ihren Sponsoren zu arbeiten, gibt es für die Stipendiaten nicht. „Aber ich habe eine Einladung bekommen, mal für eine Famulatur vorbeizuschauen“, sagt Spring. Am Medizinstudium habe sie vor allem ihr Interesse an den Naturwissenschaften und die Arbeit mit Menschen gereizt. „Ich glaube, es war der beste Studiengang, den ich dafür hätte wählen können.“ Das Wissen in der Medizin vervielfältigt sich dabei ständig. „Es gibt Dinge, die wir im ersten Semester gelernt haben, die aber in der Praxis schon nicht mehr so gemacht werden“, sagt Spring.

Spring war bereits in Tansania und half bei der Patientenbehandlung

Den Zuschlag für das Stipendium hat Spring nicht nur für ihre 1,0 im ersten Staatsexamen bekommen, sondern auch für ihr Engagement. Zwei Jahre lang leitete sie die Aktion „Uni hilft“ an der Universität Ulm. Ein Studenten-Projekt, das Studierende über Blut- und Stammzellenspenden aufklärt. In ihrer Familie gebe es regelmäßige Spender, anderen Studierenden sei das Thema aber vielleicht nicht so bewusst: „Wenn man mit 18 auszieht, kommt man vielleicht gar nicht drauf. Ich hoffe, dass wir ein paar Langzeitspender gewinnen konnten“, so die Weisingerin. Neben dem „Uni hilft“-Projekt hat Spring an der Ulmer Universität nach eigenen Angaben auch Kurse für jüngere Studenten gegeben. Für Praxiserfahrung war die 23-Jährige auch schon in Tansania und half dort den Ärztinnen und Ärzten. Eine eindrückliche Erfahrung. „Da feilschen die Leute sogar, ob sie manche Behandlung brauchen oder nicht“, erinnert sie sich. Denn jede Behandlung kostet Geld. „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und komischerweise sind die Leute dort trotzdem viel glücklicher als hier.“

Seit einiger Zeit arbeitet die Weisingerin auch an ihrer Doktorarbeit. Im Labor erforscht sie die Möglichkeiten, wie man Lungenentzündungen bei Menschen vermeiden kann, die auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Auch für ihre Doktorarbeit hat Spring bereits ein Stipendium bekommen. Das Deutschland-Stipendium helfe nun vor allem dabei, neben dem Medizin-Studium und den Nachtschichten im Labor, auch noch ein wenig Luft für ein Privatleben zu haben, sagt Spring, die gern ins Fitness-Studio und zum Bouldern geht. Wohin es sie nach dem Studium verschlägt und ob es sie zurück in den Landkreis Dillingen zieht, weiß Lara Spring noch nicht. „Aber ich hab festgestellt, dass ich nicht so der Stadt-Mensch bin.“