Wer hat bei Weisingen einen Biber überfahren?

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zum Samstag einen bereits toten Biber überfahren. Dabei wurde ihr Wagen beschädigt.

Eine Autofahrerin war in der Nacht zum Samstag gegen 4.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG 24 von Lauingen nach Weisingen unterwegs. Hierbei fuhr sie laut Polizeibericht auf Höhe der Wagerseen über einen bereits toten Biber, der auf der Straße lag.

Die Polizei sucht Zeugen zum ursprünglichen Unfall bei Weisingen

Am Auto der Fahrerin entstand ein Sachschaden am Unterbodenschutz. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass es bereits im Vorfeld zu einem Zusammenstoß zwischen dem Wagen eines anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers und dem Biber gekommen war. Dabei, so die Vermutung, wurde das Tier auf der Fahrbahn liegen gelassen. Personen, die Angaben zum ursprünglichen Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)