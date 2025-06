Weiterer Unfall in Gundelfingen: Autofahrerin wird verletzt

In Gundelfingen ist es am Donnerstag erneut zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 71-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Medlinger Straße stadtauswärts. Als sie laut Polizeibericht nach links in den Oberen Saumweg abbiegen wollte, fuhr ein nachfolgender 62-jähriger Autofahrer auf ihren Pkw auf.

An den Autos entsteht Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro

Die 71-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An den Unfallautos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen den 62-Jährigen. (AZ)