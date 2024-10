Leseraktion: Schicken Sie uns ein Foto ihres Hundes

Anlässlich des Welthundetages hatten wir unsere Leserinnen und Leser gebeten, ihr schönstes oder lustigstes Fotos ihres treuen Vierbeiners an unsere Redaktion zu senden. Damit, dass wir so viele tolle Bilder erhalten, hatten wir nicht gerechnet. Angefangen von Nacho, dem kleinen Bolonka Zwetna, der eine Socke im Maul trägt bis hin zu Mäx, einem deutschen Boxer samt Brille auf der Nase. Da wir in der Redaktion so begeistert von den Fotos sind, haben wir beschlossen, ein Voting zu starten. Das heißt, Sie werden ab Mittwoch online unter donau-zeitung.de beziehungsweise wertinger-zeitung.de darüber abstimmen können, welcher Vierbeiner Ihnen am besten gefällt.

Auf die Gewinner warten zwei Gutscheine

Ab Mittwoch haben Sie eine Woche Zeit, Ihr Lieblingsbild anzuklicken. Anschließend wird das Foto ermittelt, das am meisten Stimmen erhalten hat. Auf die Erstplatzierten warten zwei Gutscheine. Diese stammen vom Hagebaumarkt in Wertingen mit seiner Tiernahrungsabteilung sowie von Fressnapf. Letzterer ist in den Filialen in Lauingen und Meitingen einlösbar.

Noch bis Mittwoch können Fotos zugesendet werden

Bis Mittwoch, 16. Oktober, können noch Fotos eingesendet werden. Schicken Sie uns einfach per Mail ein besonders lustiges oder süßes Bild von Ihrer Fellnase zu, gerne auch mit Ihnen selbst auf dem Foto. Das kann etwa Ihr Labrador sein, der gerne mit der Katze kuschelt, oder der Golden Retriever, der einen ganz besonderen Platz für sein Schläfchen bevorzugt. Denken Sie hierbei bitte daran, den Namen Ihres Hundes, Ihre eigenen Kontaktdaten (für eventuelle Rückfragen) und gerne auch eine kleine Anekdote über Ihren Vierbeiner anzuhängen. Bilder ohne jegliche Angaben können wir nicht in das Voting aufnehmen. Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Die Mailadresse lautet redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Wir sammeln die Bilder und werden sie ab Donnerstag, 17. Oktober, online veröffentlichen. Ab diesem Zeitpunkt können dann alle Interessierten für ihr Lieblingsbild abstimmen.