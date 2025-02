„Wer nicht Wurzeln hat, wächst in keine Zukunft“

Liebe Leser und Leserinnen,

unser Leben ist aufs Blühen angelegt. Unsere Mitmenschen sollen uns bemerken: Wie wir aussehen. Was wir tun. Womit wir Erfolg haben. Es gibt auch manches, das die Anderen nicht sehen können: das, was unserem Leben zugrunde liegt, wie Wurzeln im Boden. Graben wir also tiefer und schauen nach: Wurzeln fristen eine karge Existenz. Auf ihnen ruht die Last der Pflanze. Sie wachsen unter der Erde. Ohne Sonnenlicht. Dennoch spielen sie eine tragende Rolle: Sie verankern die Pflanze im Boden. Schon ein Löwenzahn streckt seine Wurzeln zwei Meter unter die Erde, bei einer Kiefer sind es bis zu zehn Meter. Über die Wurzeln nimmt die Pflanze Nahrung auf. Sie bieten Tieren Schutz.

Was erzählen uns die Wurzeln über unser Leben? Auch unser Wachsen und Gedeihen wird von Wurzeln getragen: Da sind Menschen, die uns prägen. Sie nähren uns mit ihrem Zuspruch und ihrem Widerspruch. Wurzeln sind unsere Begabungen. Sie machen uns selbstbewusst. Auch was ich mit anderen teile, verankert mich im Boden: Meine Fröhlichkeit, meine Kritik, meine Ideen, mit denen mich einmische. Unsere Gesellschaft wird getragen von gegenseitigem Respekt und der Fähigkeit, sich zu hinterfragen, gemeinsam Wege zu suchen.

Der Glaube „ist eine zentrale Wurzel“, sagt Pfarrerin Marit Hole

Eine zentrale Wurzel ist mein Glaube. Er verankert mich in Gottes Liebe. „Nicht Du trägst die Wurzeln – die Wurzeln tragen dich“, schreibt Paulus. Es ist eine Wurzel meines Lebens, dass ich selbst getragen werde. Sich das immer wieder klarzumachen, das kann auch unsere politischen Debatten erden.

Nun haben wir tief gegraben. Schauen wir nochmal die ganze Pflanze an: Die Wurzel ist nur ein Teil von ihr. Denn: Jede Pflanze wächst ja eigentlich von ihren Wurzeln weg. Blühen, schön sein, Früchte tragen: Das kann eine Pflanze nur mit festem Wurzelwerk – aber auch nur, wenn sie dem Licht zuwächst. So entfaltet sich unser Leben: zwischen den Wurzeln, die uns tragen und dem Wunsch, dem Licht entgegenzuwachsen. Kurt Marti formuliert so: „Wer nicht Wurzeln hat, wächst in keine Zukunft. Wer eigenen Wurzeln aber nie entwächst entfaltet sich nicht zum Neuen, zum Baum.“

Marit Hole, Pfarrerin zur Vertretung in Gundelfingen und Bächingen