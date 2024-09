Wer warf einen Stein gegen die Tür?

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 2 Uhr einen Stein gegen die Eingangstür eines Getränkemarktes in der Großen Allee in Dillingen geworfen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Laut Auskunft der Polizei wurde die Türe dadurch beschädigt. Eine Schadenshöhe liegt bisher nicht vor. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 56 - 0) melden. (AZ)