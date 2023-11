140.000 Euro für "Senator"-Sohn für Bliensbacher Betrieb

Der natürlich-hornlose Nachkomme hat überragende Zuchtwerte. Die Sorgen für einen Paukenschlag bei der Versteigerung in Wertingen.

Mit einem wahren Paukenschlag begann die "RiVerGen-November-Versteigerung" in der Wertinger Schwabenhalle. Wie in Fachkreisen bekannt, war zu dieser Auktion ein hochinteressanter natürlich-hornloser „Senator“-Nachkomme mit überragenden genomischen Zuchtwerten gemeldet. So war es nicht verwunderlich, dass die Versteigerung mit großer Spannung erwartet wurde. Letztendlich fiel der Versteigerungshammer bei 140.000 Euro für den vom Betrieb Lindemeyr aus Bliensbach gezüchteten und vorgestellten Bullen.

Des Weiteren gingen von der Böhm GbR aus Oppertshofen ebenfalls ein Senator-Sohn sowie ein reinerbig hornloser Monet-Sohn in den Prüfungseinsatz. Auch die Bullen für den Deckeinsatz waren sehr gefragt und konnten zu einem Preis von durchschnittlich 2.530 Euro abgesetzt werden.

Auch Jungkühe wurden versteigert

Äußerst knapp fiel das Angebot der aufgetriebenen Jungkühe aus. Bei der quantitativ zwar geringen aber qualitativ hochwertigen Kollektion verlief die Versteigerung recht flott. An der Spitze der Versteigerungsreihenfolge stand eine züchterisch sehr interessante „Hulio“-Tochter. Vorgestellt wurde diese von der Böhm GbR und wechselte für den Tageshöchstpreis von 2.850 Euro zu einem treuen Kunden nach Baden-Württemberg. Zwei ebenfalls in die Wertklasse 2a eingestufte und züchterisch interessante Jungkühe wechselten zu einem Stammkunden in die Oberpfalz. Der Durchschnittspreis aller versteigerten Jungkühe lag bei 2.175 Euro.

96 Kilogramm schwere Kälber in Wertingen

Die weiblichen Zuchtkälber konnten bei einem Durchschnittsgewicht von 101 Kilogramm zu einem Preis von 3,33 Euro/Kilogramm netto versteigert werden. Bereits in der Vorwoche fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt, die äußerst flott verlief. Die im Durchschnitt 96 Kilogramm schweren Kälber konnten zu einem Preis von 5,35 Euro netto/Kilogramm abgesetzt werden. Die nächsten Nutzkälbermärkte folgen jeweils montags am 13. November sowie am 27. November in der Schwabenhalle Wertingen. Der nächste Großviehmarkt findet als Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember statt. (AZ)