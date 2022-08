16.000 Euro Schaden nach Unfall in Wertingen

Auch zwei Kinder sind im Auto. Die Dillinger Polizei schildert den Vorgang.

Ein 50-Jähriger aus Wertingen wollte am Samstag mit seinem Pkw die Straße „Kölle“ in Richtung Norden befuhr und die Dillinger Straße in Richtung Stauferstraße geradeaus überqueren. Auch eine 63-Jährige aus Wertingen, welche zeitgleich die Dillinger Straße in westliche Richtung (stadtauswärts) befuhr, war zu diesem Zeitpunkt unterwegs.

Auch Kinder sitzen im Auto des Wertingers

Der 50-Jährige fuhr in die Fahrerseite der 63-Jährigen. Letztere wurde hierbei leicht verletzt. Der 50-Jährige blieb unverletzt, die mit ihm im Fahrzeug befindlichen fünf- und achtjährigen Kinder wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 16.000 Euro. Der Pkw der 63-Jährigen musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Gegen den 50-Jährigen wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

