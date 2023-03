16-Jährige versuchen die Wertinger Polizei auszutricksen

Ein junger Bursche ist nicht das erste Mal negativ aufgefallen. Es geht um einen frisierten Roller und Manipulation. Auch sein Kumpel bekommt jetzt Ärger.

In der Gottmannshofer Straße in Wertingen ist am Sonntag der Fahrer eines Motorrollers kontrolliert worden - weil sein Versicherungskennzeichen hochgebogen war. Der Rollerfahrer war bereits zwei Tage zuvor aufgefallen und hatte sich einer Kontrolle durch Flucht entzogen, diesmal konnte der 16 -jähriger Fahrer kontrolliert werden, der angeblich nur eine Probefahrt unternehmen wollte.

Schon einmal vor der Polizei geflüchtet

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Motorroller wesentlich schneller fährt und der 16-Jährige hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Der Roller wurde an einer dortigen Tankstelle abgestellt, um diesen im Nachgang auf einem Rollenprüfstand bezüglich der erreichten Höchstgeschwindigkeit zu überprüfen.

Ein Kumpel wollte die Drosselung wieder aufheben

Während sich der Schüler mit einem Erziehungsberechtigten zur Vernehmung bei der Polizei Wertingen befand, wurde durch einen befreundeten Bekannten der Roller trotz Sicherstellung abgeholt und in einem Stadel versteckt. Dort konnte er kurz darauf jedoch wieder aufgefunden werden. In der Zwischenzeit hatte der 16-jährige Freund versucht, die Variomatik des Rollers zu öffnen, um die entsprechende Drosselung wieder einzubauen. Der Motorroller wurde daraufhin abgeschleppt, um einer weiteren Manipulation vorzubeugen. Gegen den 16-jährigen Freund wird nun zudem wegen Verstrickungsbruch ermittelt, da er den sichergestellten Roller nicht hätte mitnehmen dürfen. (AZ)