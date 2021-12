2300 SMS verschickt: Betrugsopfer aus Wertingen muss das teuer bezahlen

Der Mann hat eine E-Mail bekommen, in der ein Link angehängt war. Dass der Wertinger diesen öffnete, hatte teure Folgen für ihn. Und er braucht eine neue Handynummer.

Ein Wertinger hat am 25. November eine SMS bekommen, in der ein Link angehängt war, den der Wertinger öffnete. Daraufhin wurde auf seinem Mobiltelefon ein Trojaner aktiviert, der über 2300 kostenpflichtige SMSen verschickte. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 438 Euro.



Der Wertinger hatte daraufhin sein Mobiltelefon auf Werkeinstellung zurückgesetzt, jedoch erhielt er in Folge der SMS zahlreiche Anrufe von unbekannten Personen, so dass er sich nun auch eine neue Rufnummer zulegen muss.

Wertinger muss sich neue Handynummer zulegen

Bei sogenannten Smishing-Mails werden an die Mobiltelefone der Geschädigten SMSen verschickt, die als Absender beispielsweise Postlieferungen oder Freunde oder Bekannte vorgeben. In den SMSen befinden sich Links, die der Geschädigte durch Anklicken aktiviert. Dadurch wird ein Trojaner auf das betroffene Gerät installiert, der sämtliche Kontaktdaten, aber auch Passwörter oder Bankverbindungsdaten auslesen kann.

Polizei Dillingen rät, die SMS im Zweifel ungelesen zu löschen

Der Trojaner generiert dann wiederum SMSen an sämtliche Kontakte um sich weiter zu verbreiten und erzeugt dadurch hohe Kosten. Daher sollte jeder Betroffene sich rückversichern, ob er etwa eine Paketlieferung erwartet. Die Polizei rät: "Öffnen Sie niemals unbedacht übermittelte Links. Bei Zweifeln sollte die SMS sofort gelöscht und der Absendergesperrt werden."

Wurde der Link versehentlich geöffnet, sollte das Gerät sofort in Werkeinstellung zurückgesetzt und abgeschaltet werden. Weiter Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

