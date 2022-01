6000 Euro Schaden nach Autounfall in Wertingen

71-Jährige übersieht in Wertingen einen Kleintransporter.

Am Montag gegen 18 Uhr ist es zu einem Unfall in Wertingen gekommen. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Staatsstraße 2033 nach links auf die Staatsstraße 2027 in Wertingen abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Kleintransporter und es kam zu einemseitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zu Personenschäden kam es nicht, jedoch entstand ein Sachschaden von 6000 Euro, so die Polizei. (pol)

Lesen Sie dazu auch