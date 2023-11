68-jährige Frau wird in Wertingen beim Stehlen erwischt

Ein Angestellter des Wertinger Geschäfts hält die Beschuldigte auf. Die Polizei stellt wenig später fest, dass sie in Deutschland nicht gemeldet ist.

Eine 68-jährige Frau hat am Montag versucht, in einem Verbrauchermarkt in Wertingen Waren zu stehlen. Die Polizei wurde laut eigenen Angaben am Vormittag in die Industriestraße nach Wertingen gerufen. Dort hatte die beschuldigte Frau mehrere Haushaltsartikel im Wert von 74,83 Euro in ihre Tasche eingesteckt und den Einkaufsbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Versuchter Diebstahl in Wertingen: Frau hat in Deutschland keinen Wohnsitz

Doch sie wurde von einem Angestellten des Geschäfts bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festgehalten. Nachdem die Frau im Bundesgebiet keinen Wohnsitz hat, behielten die Beamten zur Sicherung des Strafverfahrens von ihr eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro ein. (AZ)