79-Jähriger klaut Kosmetik im Wertinger Supermarkt

Der Mann wurde auf frischer Tat erwischt und hat nun Hausverbot.

Die Polizei ist am Montag nach Wertingen in die Straße „Am Mühlanger“ gerufen. Dort hatte ein 79-Jähriger in einem Verbrauchermarkt Nahrungs- und Genussmittel sowie kosmetische Erzeugnisse im Gesamtwert von circa 20 Euro in seine Jackentasche eingesteckt und diese an der Kasse nicht bezahlt.

Die Marktleitung erteilte dem 79-Jährigen ein Hausverbot, die Polizeibeamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (AZ)