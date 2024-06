82-Jähriger begeht in Wertingen Fahrerflucht

Ein 82-jähriger Autofahrer hat einen Schaden verursacht und ist dann davongefahren. Das hat nun strafrechtliche Folgen für den Senior.

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagnachmittag in Wertingen gekommen. Ein 82-jähriger Autofahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten. Gegen 17 Uhr beschädigte der Senior beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße ein Lüftungsgitter. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er weiter und beging Fahrerflucht.

Zeugen haben ihn beobachtet

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat gegen den 82-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)