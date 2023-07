Auto in Wertingen angefahren, dann geflüchtet

Ein blauer Skoda ist in Wertingen angefahren worden. Der oder die Unfallverursacherin sind anschließend geflohen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von 17. Juli, 7.30 Uhr, bis 18. Juli, 18.45 Uhr, einen blauen Skoda Karok, der im Stadtgebiet Wertingen geparkt war, am hinteren rechten Kotflügel. Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Skoda hinterließ er einen Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)