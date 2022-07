Autofahrerin stößt auf Parkplatz mit Rollerfahrerin zusammen

Auf einem Parkplatz in Wertingen ist ein Auto mit einem Roller zusammen gestoßen. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Eine Autofahrerin und eine Rollerfahrerin sind am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in die Industriestraße in Wertingen zusammengestoßen. Laut der Polizei wollte die 30-Jährige mit ihrem Wagen von dem Parkplatz fahren. Dabei stieß sie mit dem Roller einer 27-Jährigen zusammen, die auf der Industriestraße in Richtung Schücostraße unterwegs war.

Unfall in Wertingen: Auto kollidiert mit Roller

Gegen 17:15 Uhr wollte eine 30-jährige Autofahrerin aus einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in die Industriestraße ausfahren. Dabei stieß sie mit dem Kleinkraftrad zusammen, die auf der Industriestraße in Richtung Schücostraße unterwegs war. Die Frau auf dem Roller kam zu Fall und musste mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur per Rettungswagen in das Krankenhaus Wertigen gefahren werden. Der Unfallschaden am Auto schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Der Roller erlitt einen Totalschaden, der Schaden beläuft sich auf 6000 Euro. (AZ)