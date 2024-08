Autofahrerin streift in Wertingen Außenspiegel und begeht Fahrerflucht

Am Montagvormittag kam es in Wertingen zu einer Unfallflucht. Kurz vor 11 Uhr fuhr eine 88-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße stadtauswärts. Sie beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Renaults. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Der Unfall konnte laut Polizei von Zeugen beobachtet werden. Die weiteren Ermittlungen führten zur Feststellung des Unfallwagens durch eine Wertinger Streife. Die Gesamtschadenshöhe liegt in einem oberen dreistelligen Bereich. Die Polizeistation Wertingen ermittelt gegen die 88-Jährige nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

