Zwei Radler und ein Autofahrer werden bei Unfällen im Kreis Dillingen verletzt

In Bächingen weicht ein 23-jähriger Autofahrer einer Katze aus und prallt gegen einen Zaun. In Dillingen stößt ein 13-jähriger Radler mit einem Auto zusammen.

Zwei 72-jährige Frauen waren am Montag gegen 11.40 Uhr gemeinsam in Wertingen mit dem Fahrrad unterwegs. Eine der Radlerinnen fuhr in der Bauerngasse vor ihrer Begleiterin und bremste leicht ab, um nach links abzubiegen. Das bemerkte die dahinter fahrende Fahrradfahrerin zu spät und fuhr auf das Rad ihrer Begleiterin auf. Die 72-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gebracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Schaden.

Auch in Bächingen wurde am Montag ein Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall verletzt. Kurz nach 12.30 Uhr wich ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in der Ringstraße einer Katze aus. Sein Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen den Zaun einer dort ansässigen Firma. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Sein Lieferwagen war nicht mehr fahrbereit, er wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4800 Euro.

Der 13-jährige Radler verließ die Unfallstelle in Dillingen

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am Montag kurz vor 19 Uhr in Dillingen ereignet. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto die St.-Wolfgang-Straße in Richtung Große Allee. Zur selben Zeit war ein 13-jähriger Radler nach Angaben der Polizei verbotswidrig auf dem Gehweg der Großen Allee in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto.

Der 13-Jährige zog sich bei der Karambolage Prellungen zu und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 160 Euro. Weil der 13-Jährige nach dem Zusammenstoß ohne Angabe seiner Personalien die Unfallstelle verlassen hatte, wurden gegen ihn laut Polizeibericht Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort eingeleitet. (AZ)