The Voice Kids: Schafft es Maiara aus Wertingen ins große Finale?

Ab sofort kann für die Schülerin online abgestimmt werden. Voten genug für Maiara, dann steht sie im Finale der TV-Castingshow von Sat.1. Jeder Klick zählt.

Ihre Augen funkeln, aufgeregt zupft sie an der Gitarre. Die Vorstellung, dass sie möglicherweise im großen Finale vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen singen darf, lässt ihr Herz höher hüpfen. In jedem Fall kann Maiara bei dem Gedanke nicht mit dem Grinsen aufhören. Und die Chance ist da. Denn ab sofort kann für die 13-Jährige aus Wertingen, die bei der aktuellen Staffel von The Voice Kids mitmacht, online abgestimmt werden. "Das wäre so cool, so unnormal, wenn ich es ins Finale schaffen würde. Ich will unbedingt nochmal auf diese große Bühne. Das wäre der Wahnsinn", erzählt Maiara.

Seit klein an singt die Schülerin, spielt gemeinsam mit ihrem Papa Gitarre. Auf kleinen Festen in der Region hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder Gesangsauftritte absolviert und seit einiger Zeit ist sie die Sängerin der Band "Inside Out" - alles Schüler der Städtischen Musikschule Wertingen. Gemeinsam mit den Jungs wird Maiara auch am 16. Juli auf dem Hardrock-Festival Wisdom Tooth in Hochstein spielen. Und das im besten Fall als Gewinnerin von The Voice Kids 2022. "Nein, nein. Soweit denke ich nicht. Erstmal Finale schaffen", sagt Maiara grinsend.

Wincent Weiss und Alvaro Soler sind "besonders cool"

Und so viel mehr darf die Wertinger Montessori-Schülerin auch nicht verraten und aus der Show erzählen, alles streng geheim, alles bereits vor Wochen aufgezeichnet. Aber nur so viel: Bei ihrem ersten Auftritt, den sogenannten Blind Auditions, haben sich drei Jurymitglieder für sie umgedreht. Alle haben um sie gekämpft. Maiara hat sich dann für das Team von Lena Meyer-Landrut entschieden. "Ich habe sie an dem Tag selbst gesehen und dann hat sie noch ein Coaching per Video mit uns gemacht", erzählt die 13-Jährige, und sie verrät: Lena trinkt Ingwertee während der Show.

Auf den Gängen im Sat.1-Studio habe sie auch immer wieder die anderen Jurymitglieder getroffen. Vor allem Alvaro Soler und Wincent Weiss seien besonders cool gewesen. "Die sind hinter der Kamera genau so wie vor der Kamera", erzählt Maiara. Die Stars hautnah zu treffen, sei eine tolle Erfahrung. Aber für die 13-Jährige zählt etwas anderes viel mehr. "Ich will singen. Ich will auf die Bühne", sagt sie.

Maiara schreibt auch eigene Songs, alle in der englischen Sprache. Sie singt über das, was sie gerade beschäftigt. Eine Art Therapie, sagt sie. Wenn sie singe, dann gehe es ihr gut, dann sei sie glücklich. The Voice Kids ist eine große Chance für sie. Der Start einer Musikkarriere? "Ich will einfach alles mitnehmen, was geht", sagt sie. Und dafür braucht sie nun die Unterstützung ihrer Fans. Denn, damit Maiara es ins große Finale schafft, muss für sie online abgestimmt werden.

Normalerweise müsste sich Maiara mit einer ihrer Mitstreiterinnen aus dem Team Lena batteln. Aber: "Leider können aufgrund von Quarantäneregelungen vier Talente nicht an den Battles teilnehmen", teilt auch Sat.1 mit. Darunter fällt auch die Wertingerin, deshalb bekommt sie per Community-Ticket die Chance, direkt ins Finale einzuziehen. Das gab es bislang bei der TV-Show auch noch nicht. Bis 18. April kann online abgestimmt werden, dann wird das Ergebnis bekannt gegeben. "Ich drehe durch bis dahin", sagt Maiara.

Und so können Sie für die Wertinger Schülerin abstimmen und sie ins Finale schicken: Klicken Sie online auf www.sat1.de/tv/the-voice-kids. Bei "Jetzt abstimmen" auf die Pfeile klicken, bis der Auftritt von Maiara zu sehen ist. Bevor die Stimme gezählt wird, muss man sich anmelden. "Ich hoffe einfach, dass das genug für mich machen. Aber auch wenn es dann nicht klappt: Es war einfach eine mega Erfahrung und ich hoffe, es geht so weiter."