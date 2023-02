Beim Kunstgottesdienst in Wertingen auf den Spuren der Frauen im Alten Testament

Bei Kunstgottesdiensten rückt die evangelische Bethlehemgemeinde Wertingen Frauen ins Rampenlicht. Zu sehen sind Werke eines Königsbrunner Künstlers.

Eine Frau, die skeptisch in die Zukunft blickt: Versklavt, nach der Geburt eines Sohnes ihres einzigen Triumphs beraubt, wird sie in die Wüste verstoßen. Sie hat ausgedient, kann niemandem mehr nutzen. Nur einer sieht ihre Verzweiflung an einem Brunnen. Das ist Gott, der sie anerkennt und zurückschickt. Der fragende Blick in die Zukunft, den der Künstler Klaus Peter Glaser in zarten Linien und mit einem Hauch von Farben auf die Leinwand gemalt hat, lässt erahnen, was Hagar, die Frau aus dem Alten Testament, durchlitten hat. Die Geschichte dieser Sklavin des biblischen Urvaters Abraham und seiner Frau Sarah steht symptomatisch für Frauen in allen Jahrhunderten in patriarchalen Gesellschaften, in denen sie ihrer Rolle ausgeliefert waren und zum Teil noch sind.

Klaus Peter Glaser aus Königsbrunn präsentiert seine Werke in Wertingen

Die evangelisch-lutherische Bethlehemgemeinde Wertingen widmet diesen Frauen derzeit im Rahmen einer Ausstellung und einer Reihe von Kunstgottesdiensten ihre Aufmerksamkeit. Dafür hat sie den Künstler Klaus Peter Glaser aus Königsbrunn nach Wertingen geholt, dessen Darstellungen alttestamentlicher Frauengestalten in den Gemeinderäumen der Bethlehemkirche noch bis Ostern zu sehen sind.

Glaser, Ehrenvorsitzender des Künstlerkreises Königsbrunn, lässt mit starkem Strich, aber auch in zurückhaltender Zartheit die Schicksale von Judith, Hulda, Tamar oder Mirjam erkennen und stellt sie damit in teils herausfordernden Kontext zur heutigen Zeit: Leah, Rahel oder Rahab leben auch heute in sogenannten Vergnügungsvierteln in Großstädten oder werden ausgebeutet als billige und rechtlose Arbeitskräfte überall auf der Welt.



Die biblische Mirjam in der Interpretation von Peter Glaser. Foto: Werk: Peter Glaser, Foto: Hertha Stauch

Weitere Kunstgottesdienste in Wertingen folgen im März und April

Im Alten Testament ist Gott der einzige Tröster, der diese Frauen sieht und anerkennt. "Gott steht bedingungslos auf der Seite der Benachteiligten", spannte Dekan Volker Haug im Kunstgottesdienst einen Bogen in die heutige Zeit. "Du bist der Gott, der mich sieht und mein Leben versteht", bestätigten dies die Besucher und Besucherinnen im gemeinsamen Gesang. Passend zum Thema hatte Annette Brändle in der Musikliteratur geblättert. Ausdrucksstark und gekonnt intonierte sie auf dem E-Piano vier Sätze aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg. Weltberühmte Melodien, die die Geschichte der Frauen des Alten Testaments stimmungsvoll in Szene setzte. Zum äußerst gelungenen Abend in der Bethlehemkirche trug deren puristische Ästhetik ebenso bei wie der anschließende kommunikative Austausch im Foyer bei Getränken und Häppchen.



Info: Weitere Kunstgottesdienste gibt es am Sonntag, 5. März, um 10 Uhr mit Pfarrerin Ingrid Rehner und am Sonntag, 2. April, 10 Uhr, mit Dekan Volker Haug. Die Ausstellung “Starke Frauen im Alten Testament” von Klaus Peter Glaser ist geöffnet nach jedem Gottesdienst, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.

Lesen Sie dazu auch