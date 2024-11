Dieser Wertinger hämmerte einst Steine aus der Berliner Mauer

Am 9. November vor 35 Jahren fiel die Berliner Mauer und die Grenzübergänge öffneten sich, was zur Auflösung der DDR führte. Der Wertinger Anton Stehle, seine Frau Daria und seine Tochter Brigitta standen im April 1990 auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor und hämmerten mit Hammer und Meißel Mauerstücke heraus.

Icon Vergrößern Familie Stehle aus Wertingen 1990 auf der Berliner Mauer. Foto: Stehle Icon Schließen Schließen Familie Stehle aus Wertingen 1990 auf der Berliner Mauer. Foto: Stehle

So ist die Familie heute im Besitz kleiner Original-Steinchen der ehemaligen Berliner Mauer. Der Wertinger erinnert sich daran, dass die Betonmauer sehr hart war, aber „überwindbar“. Voller Stolz präsentiert Anton Stehle seinen Trabi und den Hammer, mit dem er Teile der Berliner Mauer herausschlug. Das machte ihn zum „Mauerspecht“. (fk)