Betrunkener Autofahrer flüchtet in Wertingen zu Fuß vor der Polizei

Morgens, 8.15 Uhr, in Wertingen: Die Polizei will einen betrunkenen Autofahrer stoppen. Doch der flieht. Erst im Auto, dann sogar zu Fuß.

Das passiert auch nicht jeden Tag: Am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeistreife von Roggden in Richtung Wertingen. Nachdem der 38-jährige Fahrer gestoppt werden konnte, versuchte er laut Bericht der Polizei zu Fuß zu flüchten um sich auf dem Gelände eines Umspannwerks zu verstecken. Dort konnte er kurz darauf von den nacheilenden Beamten gefasst werden. Der 38-Jährige stand unter deutlichen Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch sämtliche Tests, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Nach der missglückten Flucht beleidigte er die Beamten noch

Im Anschluss wurde außerdem sein Führerschein beschlagnahmt. Während der Anzeigenaufnahme bedrohte und beleidigte der Mann außerdem die anwesenden Beamten, so dass er sich nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten muss. (pol)