Betrunkener fährt in Wertingen gegen Auto und will fliehen

Ein Mann fährt gegen ein Auto und will fliehen. Ein Passant hindert ihn daran. Dann stellt die Polizei fest: Der Fahrer hat 1,6 Promille.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag fuhr ein 54-Jähriger im Kalteck in Wertingen gegen einen geparkten Pkw und wollte nach diesem Unfall weiterfahren. Ein Passant hinderte ihn daran. Weitere Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem vorläufigen Ergebnis eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von circa 1,6 Promille festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Für diesen Vorfall muss sich der Mann strafrechtlich verantworten. (AZ)