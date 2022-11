Wertingen/Bobingen

18:00 Uhr

Nach Spinnenfund in Wertingen: Diese Tiere haben im Kreis schon für Einsätze gesorgt

Plus Ein Wildschwein im Modegeschäft, eine Schlange in der Kantine oder einen Vogel, der einen Großeinsatz auslöst. Diese tierischen Vorfälle gab es schon im Landkreis Dillingen.

Von Susanne Klöpfer

Der Schock im Wertinger Supermarkt ist groß, als eine Mitarbeiterin am vergangenen Samstagnachmittag eine große, haarige Spinne in einer Kiste mit Bananen entdeckt. Es folgt ein außergewöhnlicher Einsatz. Polizei und Feuerwehr rücken an. Alle stellen sich die Frage: Ist die Spinne giftig? Mit vor Ort ist der Kommandant der Wertinger Wehr Rudolf Eser. "Da schaut man erst mal blöd aus der Wäsche, wenn man überlegt, was man da machen soll", sagt er nun einige Tage später und lacht. Man habe Glück gehabt, dass das Tier in einer Folie mit den Bananen eingewickelt gewesen sei und von der Mitarbeiterin noch mal zusätzlich abgesichert wurde.

