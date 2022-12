Unbekannter richtet in Buttenwiesen Schaden an und haut dann ab

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Es geht um mehrere tausend Euro.

Einen Schaden von rund 5000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem Transporter Sprinter, der vom 3. bis 6. Dezember in der Geistbergstraße in Buttenwiesen geparkt war.

Zeugen sollen sich bei der Wertinger Polizei melden

Der Unbekannte touchierte am Transporter die linke Fahrzeugseite, verursachte einen Streifschaden und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne Feststellungen zur Art seiner Beteiligung und zur Identität seiner Person ermöglicht zu haben. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)