Cannabis konsumiert, dann noch Auto gefahren: Wertinger Polizei stellt jungen Mann

Ein 20-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Wertingen unter Cannabis-Einfluss unterwegs. Gegen 12.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Wertingen den Mann in der Zusmarshauser Straße. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Cannabis.

Die Beamten unterbanden seine Weiterfahrt. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen. (AZ)