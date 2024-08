Creaton legt Werk in Autenried still – welche Auswirkungen hat das auf Wertingen?

Zur „Stilllegung“ des Produktionsstandortes in Autenried hat sich der Wertinger Tondachziegelhersteller Creaton, seit Anfang des Jahres Teil des Wieneberger Unternehmens, entschlossen. Grund ist die Situation in der Bauwirtschaft, die mit einer sehr schwierigen Lage konfrontiert sei, teilt Ann-Katrin Rieser, Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage unserer Redaktion mit und informiert, inwiefern die Schließung Auswirkungen auf die Werke in Wertingen und Roggden hat.

Birgit Alexandra Hassan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autenried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis