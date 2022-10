Das christliche Wort: "Mit den Augen des Herzens sehen"

Am Sonntag geht es im Evangelium um das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Es ist beispielhaft für unser Leben.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Dieses Zitat (Antoine de Saint-Exupéry) aus dem Buch „Der kleine Prinz“ ist uns allen vertraut. In unserem Leben beurteilen wir Situationen oft nach rein äußerlichen Merkmalen. Wir entscheiden blitzschnell, ob uns etwas sympathisch ist oder nicht und denken in Schubladen und Kategorien wie schön, attraktiv und angemessen oder unsympathisch, abstoßend und unangenehm.

Der Zöllner bittet nur: "Gott, sei mir gnädig"

Nicht selten passiert das auch beim Blick auf Menschen. Wie schnell urteilen wir auch hier nach Äußerlichkeiten. An diesem Sonntag wird in den katholischen Kirchen die Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer gelesen. Jesus hält seinen Zuhörern einen Spiegel vor, wenn er von diesen beiden Menschen spricht, die zum Beten in den Tempel gehen. Der Pharisäer dankt Gott für sich selbst und sein untadeliges Leben, das er führt. Er zeigt seine großzügige Spendenbereitschaft auf und lobt die eigene Frömmigkeit. Gleichzeitig schaut er voller Abscheu auf den Zöllner, den er als Betrüger und Ausbeuter sieht. Der allerdings steht nur hinten in der letzten Reihe und bittet: „Gott sei mir gnädig.“ Dem außenstehenden Zuhörer drängt sich das Bedürfnis auf, am liebsten hier einzuschreiten und gegen den Pharisäer mit seiner überheblichen Selbstgerechtigkeit anzugehen. Es sind nicht die Taten des Pharisäers, die einen wütend machen. Sein Handeln ist ja gut und redlich. Es ist die Art, wie er damit angibt.

Michael Hahn, Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Wertingen. Foto: Brigitte Bunk

Das Gleichnis der Bibel ist mehr als eine Einteilung in nur Gut und Böse. Es regt zum weiteren Nachdenken an. Pharisäer und Zöllner stehen für zwei Personengruppen, denen wir in unserem Leben immer wieder begegnen. Und wahrscheinlich können wir beide Seiten auch in uns entdecken. In jedem von uns steckt ein Stück Pharisäer, der versucht, alles gut und richtig zu machen und sich dabei – bewusst oder unbewusst - besser stellen will, als der andere. Und ein Stück Zöllner, der erkennt, dass im Leben nicht immer alles gut läuft und auf der Suche ist nach Verzeihen und Besserung.

Mit dem Blick der Gnade und des Verständnisses

Zöllner und Pharisäer machen mir bewusst: Bei allem Stolz und aller Freude, über das, was mir glückt, und bei allem Ärger über das, was nicht gelingt – es kommt darauf an, meinen Blick zu schärfen und mit den Augen des Herzens zu sehen, mit dem Blick des Verzeihens und der Nachsicht, mit dem Blick der Gnade und des Verständnisses.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen der Blick mit dem Herzen in Ihrem Leben immer mehr gelingt!

Ihr

Michael Hahn, Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen, Mitarbeiter in der Klinikseelsorge Wertingen